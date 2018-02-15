Теперішній період у відносинах ЄС та Росії може стати небезпечнішим за холодну війну - посол

"Якщо ми не будемо намагатися мінімізувати загрози, які виникають з ситуації, що склалася, то нинішній період може стати більш небезпечним, ніж холодна війна" - сказав посол.

Відносини між ЄС і Росією перебувають найнижчому рівні, а нинішній період може стати не безпечнішим за холодну війну.

Про це заявив посол ЄС у Росії Маркус Едерер в інтерв’ю газеті "Коммерсант".

Він нагадав, що у період холодної війни було укладено кілька важливих угод у галузі контролю над озброєннями: Договір з відкритого неба, Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.

"Великі держави поступово зводять нанівець Договір з відкритого неба. І за Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності США і Росія пред'являють один одному серйозні претензії. На думку ряду експертів, все це може негативно позначитися на можливе продовження Договору між Росією і США, який закінчується у 2021 році, про заходи щодо подальшого скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО-III). У мене все це викликає тривогу. Якщо ми не будемо намагатися мінімізувати загрози, які виникають з ситуації, що склалася, то нинішній період може стати більш небезпечним, ніж холодна війна" - сказав Едерер.

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"Відносини між Євросоюзом і Росією, як мені видається, знаходяться на найнижчому рівні з моменту закінчення холодної війни. Втім, є деякі ознаки стабілізації ситуації. Але в наявності взаємне відсутність довіри, а також різне розуміння того, як ми дійшли до цієї стадії", - додав він.

Посол також підкреслив, що у той же час є прагнення обох сторін підтримувати канали комунікації.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз формально затвердив рішення ще на півроку продовжити чинність економічних санкцій проти Росії через її агресію стосовно України.