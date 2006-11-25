Британська розвідка: вбивство Литвиненка організоване в державних інтересах

Розвідувальні служби Великої Британії оголосили, що отруєння Олександра Литвиненка носить риси вбивства, організованого в державних інтересах, пише у суботу The Times.

Як розповів в інтерв`ю виданню неназваний високопоставлений представник британського уряду, підтвердження того, що колишній співробітник ФСБ був отруєний радіоактивним елементом полонієм, а також інші докази, які поки не можуть бути обнародувані, вказують на те, що вбивство було зроблене іноземними агентами. При цьому співбесідник газети не став напряму називати державу, підозрювану в організації отруєння.

Нагадаємо, що вперше про можливу причетність до цього злочину російських властей заявив 20 листопада після відвідин Литвиненка в лікарні проживаючий в Лондоні бізнесмен Борис Березовській. Служба зовнішньої розвідки Росії назвала ці звинувачення "непереконливими".

Сам Олександр Литвиненко також заявляв, що його отруїли агенти російських спецслужб, а в своїй передсмертній записці він обвинуватив в організації замаху особисто Володимира Путіна. У відповідь російський президент засумнівався в достовірності записки і не став коментувати її зміст. Батько загиблого Вальтер Литвиненко також поклав вину за те, що відбулося на главу російської держави.

В той же час, за даними The Guardian, версія вбивства - не єдина, що розглядається слідчими у справі Литвиненка. Як пише видання, співробітники Скотланд-ярда не виключають і вірогідність того, що загиблий отруїв себе сам.

У п`ятницю МЗС Великої Британії звернувся до російської влади з проханням надати будь-яку інформацію, яка може допомогти в з`ясуванні обставин загибелі екс-підполковника ФСБ. Розслідуванням справи займається підрозділ британської поліції по боротьбі з тероризмом. У п`ятницю сумісне засідання з представниками Скотланд-ярда провели співробітники британської контррозвідки MI5 і служби зовнішньої розвідки MI6.

Крім того, міністр внутрішніх справ Джон Рід скликав засідання британського урядового комітету з надзвичайних ситуацій - Cobra - щоб обговорити надані токсикологами дані про речовину, якою був отруєний Литвиненко.

Знайдений "у великій кількості" в організмі загиблого полоній-210 - рідкісний і украй токсичний радіоактивний ізотоп. Британські спецслужби назвали спосіб, яким зроблене це вбивство, "безпрецедентним". Як відзначають експерти, для синтезу цієї речовини необхідно використовувати ядерний реактор або прискорювач частинок. Таким чином, одна з основних задач, що стоять сьогодні перед слідством, - це встановити, хто взагалі в світі має доступ до полонію-210.

Сліди радіоактивної речовини були також знайдені в будинку Літвіненко, суші-барі і готелі, в яких загиблий проводив зустрічі в день отруєння.

Нагадаємо, що Литвиненко, який отримав політичний притулок у Великобританії, був імовірно отруєний 1 листопада. Цього дня він зустрічався з італійцем Маріо Скарамеллою, який передав йому папери, що містять інформацію про організаторів вбивства журналістки Ганни Політковської, а також з колишнім товаришем по службі по КДБ Андрієм Луговим і його другом Дмитром Ковроном. Незабаром Литвиненко відчув нездужання і був у важкому стані госпіталізований. 18 листопада стан його здоров`я різко погіршав, він був переведений у відділення інтенсивної терапії.

Олександр Літвіненко помер увечері 23 листопада в лондонській лікарні University College Hospital.

Лента.ру