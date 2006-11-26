На Лазурному узбережжі розбився російський мільярдер, депутат Держдуми

Депутат Держдуми РФ з фракції ЛДПР і підприємець Сулейман Керімов у суботу ввечері потрапив у ДТП на Лазурному березі у Франції, повідомляє AFP.

Чорний "Феррарі", за кермом якого був Керімов, з невідомої причини з`їхав з набережної у Ніцці, врізався в дерево і загорівся.

Депутат, який дістав важкі поранення, з сильними опіками був доставлений в спеціалізовану лікарню Марселя . Його супутниця також дістала поранення і була госпіталізована в Ніцці.

За даними ІТАР-ТАРС, французькі лікарі дають "стриманий прогноз" щодо шансів Керімова на виживання.

За версією журналу Forbes, Керімов, фактичний власник компанії "Нафта-Москва", займає 72 місце серед найбагатших людей планети, а його статки перевищують 7 мільярдів доларів.

Лента.ру