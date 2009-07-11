Американський міноносець візьме участь у навчаннях в Грузії

Корабель військового флоту США, міноносець "Стаут" 14 липня ввійде до порту Батумі, де візьме участь у навчаннях з грузинськими військовими, повідомили РІА Новости в службі зв`язків з громадськістю посольства США в Грузії.

За даними посольства, екіпаж корабля проведе навчання спільно з кораблями берегової охорони Грузії. Крім того, заплановані навчання на кораблі "Стаут", які передбачають отримання навичок дій у надзвичайних ситуаціях на кораблі.

"Регулярні візити військового флоту Америки в регіоні наголошують бажання США сприяти безпеці регіонального та морського пересування. Візит "Стаута" є частиною стратегії армії США, Командування морських сил Європи, а також Шостого флоту США, яка ставить за мету посилення регіональної стабільності і морського партнерства", - зазначається в повідомленні посольства.

Корабель залишить порт Батумі 17 липня і до 19 липня перебуватиме в порту Поті.