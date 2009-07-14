Росія провела випробування ракети з підводного човна

Джерело в російському військовому відомстві повідомило, що 13 липня ВМФ Росії провів запуск штатної балістичної ракети морського базування РСМ-54 "Синева" (за класифікацією НАТО - SS-N-23 Skiff), повідомляє Лента.ру з посиланням на РІА "Новости".

За словами джерела, запуск здійснювався зі стратегічного підводного човна проекту 667 (БДРМ) Північного флоту (за класифікацією НАТО - "Дельта-4"). Де проводилися випробування, співрозмовник журналістів не розповів.

Раніше 13 липня президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія успішно провела випробування стратегічної ракети морського базування, але не уточнив її назву.

Триступінчата рідинна балістична ракета "Синева" була прийнята на озброєння влітку 2007 року. Її довжина близько 15 метрів, діаметр - 1,9 метра, а стартова маса - близько 40 тонн. Восени 2008 року "Синява" встановила рекорд дальності польоту - 11 тисяч 547 кілометрів (при розрахунковій дальності 8300 кілометрів). РФ планує випустити приблизно 100 таких ракет.