Учасникам саміту НАТО подарують по пляшці ”Ризького бальзаму” і парі рукавиць

У вівторок у латвійський столиці відкривається саміт країн-членів НАТО. Це перша така зустріч на території однієї з колишніх радянських республік, передає «Німецька хвиля».

У центрі уваги дводенного форуму - ситуація в Афганістані. У зв`язку з посиленням збройного протистояння в регіоні дедалі голосніше звучать вимоги розширити військову присутність НАТО на півдні країни. Крім того, під час саміту, участь у якому має взяти також президент США Джордж БУШ, планується торкнутися питань глобального партнерства та обговорити можливості альянсу в гарантуванні енергетичної безпеки на планеті.

Як передає РІА «Новости», генеральний секретар НАТО Яап де Хооп СХЕФФЕР на прес-конференції в Брюсселі напередодні ризьких переговорів глав держав і урядів 26 країн-членів альянсу заявив, що нинішній, 57-й, саміт має "важливий символізм", адже він уперше пройде на території держави, що входила до СРСР. Разом з тим, Я.СХЕФФЕР визнав, що прийняття будь-яких рішень від учасників зустрічі у верхах щодо подальшого розширення НАТО чекати не слід, проте вони підтвердять політику відкритих дверей, що проводиться альянсом.

"Цей саміт не є самітом розширення, але на нім буде дано обнадійливий сигнал для країн Західних Балкан, які виконують план з набуття членства", - сказав генсек.

«Я не можу сказати, яким конкретно буде себе цей сигнал, це буде визначено в підсумковій заяві (саміту)", - додав він. При цьому Я.СХЕФФЕР не виключив, що питання про розширення НАТО буде порушене на наступному саміті альянсу, який планується провести навесні 2008 року.

Глава НАТО заявив також, що очолюваний ним військово-політичний союз має намір розширити партнерство з Австралією, Японією і Південною Кореєю. Крім того, в Ризі буде підтверджена важливість інтенсифікованого діалогу з Україною і Грузією, а також проаналізовані відносини з Росією у зв`язку з майбутньою в 2007 році п`ятою річницею створення Ради Росія-НАТО.

Кажучи безпосередньо про порядок денний ризької зустрічі у верхах, генсек НАТО повідомив, що значна частина обговорень буде присвячена питанню трансформації альянсу. "Учасники саміту мають підтримати документ, в якому буде прописано, що таке НАТО, і яким його бачать союзники в 2006 році і далі", - сказав Я.СХЕФФЕР.

Що стосується операцій і місій НАТО, про які піде мова в Ризі, і в яких задіяно в цілому 55 тисяч військовослужбовців, то Я.СХЕФФЕР назвав пріоритетом "номер один" миротворчу операцію в Афганістані. "Якщо ми (НАТО) не досягнемо успіху в Афганістані, Афганістан буде експортером тероризму", - підкреслив генсек НАТО.

Учасники саміту мають намір, зокрема, обговорити питання захисту від терористів цивільних літаків і морських портів. У Ризі буде схвалений окремий документ з протиракетної оборони театру військових дій, повідомив він.

Важливе місце в порядку денному саміту займе проблема енергетичної безпеки. "НАТО не є економічною організацією, але ми повинні визначати, що НАТО може забезпечити в цій сфері", - вказав генсек.

Він повідомив, що на саміті в Ризі буде оголошено про повну операційну готовність сил швидкого реагування НАТО. Крім того, учасники саміту обговорять ситуацію з ядерною програмою Ірану і у зв`язку з проведеним Північною Кореєю випробуванням ядерної зброї, а також становище в Іраку, проблеми близькосхідного врегулювання, майбутнє Косово і "російсько-грузинський конфлікт".

Президент Латвії Вайра ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА назвала основною метою саміту "доказ того, що альянс дієздатний, і може вирішувати актуальні питання".

"Досі НАТО мало справу з Європою, розділеною на дві частини, і багато десятиліть існувало в умовах холодної війни. Мир змінюється, і змінюється дедалі стрімкіше - з`являються нові виклики, такі як тероризм. І в більшому форматі, з 26 країнами-учасницями, ми повинні довести готовність альянсу реагувати на нові глобальні виклики", - підкреслила вона.

Президент Латвії назвала Росію одним з головних партнерів альянсу. "Росія, безперечно, один з найголовніших і постійних партнерів альянсу. Раніше ми знаходили спільну мову з Росією з дуже багатьох питань, і сподіваємося це робити й надалі. Ми повністю готові підтримати залучення Росії в НАТО в статусі партнера в інших питаннях", - сказала В.ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА.

РІА «Новости» зазначає, що під час саміту в столиці Латвії введені надзвичайні заходи безпеки. Порядок і безпеку забезпечуватимуть близько дев`яти тисяч військовослужбовців і поліцейських з Латвії, Естонії і Чехії. В охороні саміту беруть участь два есмінці ВМФ США, представники французької розвідки, ланка винищувачів ВПС Іспанії.

Поліція та армійські патрулі вже приведені в режим повної готовності - із зони проведення заходів евакуйовані всі автомобілі, вулиці міста патрулюють посилені наряди поліції і військових, а повітряний простір над містом - вертольоти і літаки ВПС Латвії.

Під час саміту на кордонах Латвії діятиме посилений пропускний режим, тому служба прикордонної охорони Латвії наперед попередила про можливі затримки на кордоні. Зокрема, дорога до ризького аеропорту буде повністю перекрита, і доступ для цивільних осіб у район аеропорту буде закритий. Не зважаючи на це, аеропорт функціонуватиме і для звичайних комерційних авіарейсів.

На саміт НАТО з`їхалися понад 1700 представників преси з усього світу, які працюватимуть в єдиному прес-центрі саміту в олімпійському холі "Сконто".

Жодна з організацій не заявила латвійським властям про намір провести акції протесту під час саміту, і МВС Латвії вже оголосило, що будь-які протести розглядатимуться як незаконні і присікатимуться.

Тоді як делегації і представники спецслужб прибувають до Риги спеціальними рейсами, самі рижани прагнуть на цей час виїхати з міста. Згідно з офіційною статистикою бюро з питань туризму, число проданих путівок на час саміту НАТО вдвічі перевищує звичайне.

Як сувеніри для членів натовських делегацій підприємства Латвії за спеціальним держзамовленням виготовили спеціальні набори, в які входитимуть шерстяні рукавички, пляшка "Ризького бальзаму", компакт-диск з латиською народною музикою, коробочка журавлини в цукрі, упаковка липового чаю і блокнот.