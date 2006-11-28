Американські військові вбили п`ятьох дівчат в Іраку

У вівторок в іракському місті Рамаді американські морські піхотинці вбили шістьох осіб, серед яких п`ятеро - дівчатка дитячого і підліткового віку, повідомляє Associated Press.

За даними командування американських сил в Іраку, перестрілка, що стала причиною загибелі цих людей, почалася після того, як американські військовики виявили двох бойовиків, що встановлювали на узбіччі дорогі вибуховий пристрій.

Переслідувані сховалися в житловому будинку, звідки почали відстрілюватися морпехов. Американці відкрили по будинку вогонь з кулеметів і танкових гармат.

Після закінчення бою в будинку було виявлено п`ять убитих дівчаток дитячого і підліткового віку. Ще одна дівчина була поранена, але від медичної допомоги відмовилася.

Представник командування зазначив, що один бойовик, який був у будинку, убитий, а інший, одержавши поранення, переховався за допомогою спільників.

Місто Рамаді розташоване приблизно за 110 кілометрів від Багдада в провінції Анбар. За даними агентства, в місті базуються значні сили суннітських збройних формувань.

Лента.ру