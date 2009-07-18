В Англії помер найстаріший житель планети

Найстаріший житель планети, ветеран Першої світової війни Генрі Еллінам помер сьогодні у віці 113 років у передмісті Брайтона на півдні Англії.

У статусі самої літньої людини на Землі він прожив один місяць. Г.Еллінам прийняв цю естафету у японця Томодзі Танабе, який народився у 1895 році і помер 19 червня цього року, повідомляє NEWSru.

Наприкінці березня Г.Еллінам найстаршим британцем в історії, випередивши жителя Уельсу Джона Еванса, який помер у 1990 році. Свій 113-й день народження він відсвяткував 6 червня.

Г.Еллінам був передостаннім з ветеранів Першої світової війни, що залишалися в живих у Сполученому Королівстві. Він вступив у лави авіації ВМС Великої Британії у 1915 році. У березні нинішнього року цей ветеран був удостоєний вищої нагороди Франції - Ордена почесного легіону.

Останнім часом Г.Еллінам проживав у будинку для літніх людей неподалік від приморського міста Брайтон на березі Ла-Маншу, де він і помер. У нього залишилося 5 внуків, 12 правнуків, 14 праправнуків і 1 прапраправнук.

Г.Еллінам був очевидцем подій ХIХ, ХХ і ХХI сторіч, нинішня королева Єлизавета II була шостим британським монархом за його життя.