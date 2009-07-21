Росія почала модернізацію бази ВМФ в Середземному морі

Військово-морський флот Росії розвиватиме і удосконалюватиме єдиний пункт базування бойових кораблів, що розташований у Середземному морі. Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на високопоставленого представника головного штабу ВМФ, база в сирійському порту Тартус використовуватиметься у тому числі й для боротьби з піратами.

Наразі в Тартусі розташований пункт матеріально-технічного забезпечення кораблів ВМФ. Його обслуговують близько п`ятдесяти російських моряків. Там же плавмайстерня Чорноморського флоту, що забезпечує ремонт кораблів. Раніше представники головного штабу російського флоту неодноразово висловлювалися за модернізацію та розширення бази на території Сирії.

Цього тижня, як повідомив співрозмовник агентства, два буксири Чорноморського флоту доставлять у Тартус новий пловучий причал. Після модернізації причального фронту пункт матеріально-технічного забезпечення функціонуватиме в повному обсязі.

"База в Тартусі забезпечить всім необхідним кораблі, які виконуватимуть завдання захисту цивільного судноплавства в районі Африканського Рогу", - пояснив представник головного штабу ВМФ.

База російського військово-морського флоту розтащована в Тартусі з радянських часів. У 2008 році кілька засобів масової інформації повідомили, що Міноборони має намір створити на її основі повноцінну базу ВМФ. Повідомлялося, що, крім Тартуса, Росія за кілька років матиме пункти базування бойових кораблів на острові Сокотра (Ємен) і в Тріполі (Лівія).

На початку 2009 року заступник начальника Генштабу ЗС РФ генерал-полковник Анатолій Ноговіцин підтвердив, що Росія веде переговори з урядами іноземних держав про розміщення баз військово-морського флоту. Проте, він відмовився назвати з якими. За словами генерала, "передчасні публікації можуть мати негативний вплив на хід переговорів".

Освоєння нового стратегічного плацдарму в сирійському порту Тартус на Середземному морі оглядачі також пов’язують з очікуваним у 2017 році виведенням Чорноморського флоту з Криму.