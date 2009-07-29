Пам'ятник Шевченку в Ашгабаті перенесуть на нове місце

З огляду на майбутнє розширення і реконструкцію центрального проспекту Ашгабата «Бітарап Туркменістан» пам`ятник українському поетові Тарасу Шевченку роботи скульптора Михайла Лисенка буде перенесений на нове місце.

Як повідомили кореспонденту Turkmenistan.ru в ашгабатській мерії, пам`ятник Кобзареві переміститься на один квартал на схід і буде встановлений на площі біля будинку Держкомітету з туризму і спорту, з розворотом на 90 градусів.

– Нині тривають роботи з встановлення та облицюванню точної копії постаменту, що виготовляється з високоякісних будівельних матеріалів, – зазначили в мерії. – Потім, наприкінці літа цього року, після завершення дорожньо-будівельних робіт, буде перенесений і сам бюст Тараса Шевченка.