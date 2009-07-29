США виділяють $1 млрд на робочі місця в поліції

Уряд США виділить мільярд доларів у вигляді грантів правоохоронним органам на найм нових поліцейських і збереження нинішніх працівників, оголосили у вівторок на прес-конференції віце-президент США Джозеф Байден і генпрокурор Ерік Холдер.

Гроші будуть виділені в рамках антикризової програми Барака Обами, задуманої як засіб збереження і створення нових робочих місць і допомога.

"Неймовірний попит на ці гранти є показником і важкого часу, який нині переживають наші міста, штати і поселення, і неперевершеного прагнення наших правоохоронних органів до посилення безпеки нашого суспільства", - наводить заяву Холдера РІА “Новости”.

Гранти будуть розподілені між 1046 поліцейськими дільницями в усіх 50 американських штатах і стовідсотково гарантуватимуть виплати зарплат і допомоги 4 тисячам 699 правоохоронців протягом трьох років.