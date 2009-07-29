Обама склав заповіт

Президент США Барак Обама з дружиною Мішель склали заповіти на випадок своєї серйозної хвороби або недієздатності.

Глава Білого дому сам повідомив про це співгромадянам, відповідаючи на їх запитання в режимі "он-лайн", присвячені пропонованій ним реформі системи охорони здоров`я, передає Бі-Бі-Сі.

У Конгресі США обговорюється законопроект, який націлений на те, щоб переконати американців залишати завчасне розпорядження, яке б вказувало, яке медичне обслуговування вони хотіли б одержувати у разі серйозного або смертельного захворювання до того, як вони стануть недієздатними.