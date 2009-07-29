У Молдові - вже другі вибори цього року

У Молдові почалися дострокові вибори до парламенту. О 7-й годині ранку за місцевим часом відкрилися 1987 виборчих дільниць, 33 з яких - при дипломатичних відомствах за кордоном, і 11 - на правому березі Дністра для молдавських громадян невизнаного Придністров`я, влада якого не дозволила організувати голосування на своїй території. Про це ІТАР-ТАСС повідомили у ЦВК республіки.

Це вже другі вибори цього року - минуле голосування у квітні завершилося масовими акціями протесту, які влаштувала незадоволена перемогою правлячої партії комуністів опозиція. Вони вилилися у погроми парламенту і резиденції президента, після яких країна занурилася в політичну кризу.

Від підсумків сьогоднішнього голосування залежить, хто керуватиме країною наступні чотири роки. Після введеної в 2001 році парламентської форми правління саме депутати обирають президента Молдови, керівництво парламенту, а також затверджують уряд. Попередній парламент не зміг обрати главу держави, який мав змінити Володимира ВОРОНІНА, який завершує другий і останній президентський термін. Правляча партія комуністів не змогла одержати необхідний для цього єдиний голос у опозиції, щоб провести наступника - прем`єр-міністра Зінаїду ГРЕЧАНУ на вищий державний пост