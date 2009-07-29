Теракт в Іспанії: десятки поранених

В результаті теракту на півночі Іспанії поранено десятки осіб. За повідомленнями представників місцевого Міністерства внутрішніх справ, замінований автомобіль вибухнув в одному з районів м. Бургос біля казарм національної гвардії.

Потерпілі в результаті теракту були поранені в основному уламками скла. Ведеться розслідування обставин події, передає Associated Press.

Влада Іспанії підозрює в причетності до теракту сепаратистське угрупування ЕТА.

Останній терористичний акт, який приписують ЕТА, був здійснений в червні цього року, коли від підкладеної в автомобіль бомби загинув поліцейський.

ЕТА веде боротьбу проти центрального уряду протягом 40 років методом вибухів і гучних вбивств. За цей час загинули більше 800 осіб. Головною метою бойовиків є створення незалежної Басконії в північній Іспанії і південно-західній Франції. ЄС і США вважають ЕТА терористичною організацією, проте в Країні басків вона користується великою популярністю у населення.

За останні роки поліції вдалося ослабити екстремістів завдяки численним арештам, проведеним спільно з поліцією Франції.

РБК