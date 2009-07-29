Папа Римський запрошує Тимошенко до Ватикану

Папа Римський БЕНЕДИКТ XVI запрошує прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО відвідати Ватикан.

Про це сьогодні під час зустрічі з главою уряду повідомив митрополит Львівський Римо-католицької церкви Мечислав МОКШИЦЬКИЙ, повідомила УНІАН заступник начальника Управління Кабінету міністрів у зв`язках із ЗМІ Катерина ЛЕБЕДЄВА.

За словами М.МОКШИЦЬКОГО, Святий престол цінує продуктивний діалог між державою і Церквою, що встановився в Україні.

У свою чергу Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що із задоволенням приймає запрошення. За її словами, уряд надзвичайно зацікавлений в тому, щоб Церква в Україні „розвивалася і несла духовність”.

При цьому в Кабміні зазначили, що Ю.ТИМОШЕНКО підтримує постійний діалог з українськими релігійними лідерами. Зокрема, нещодавно у Кабінеті міністрів відбулася зустріч глави уряду із Всеукраїнською радою церков. Також останнім часом відбулися розмови із Патріархом Московським і всієї Руси КИРИЛОМ, Митрополитом Київським та Всієї України ВОЛОДИМИРОМ, предстоятелем Української греко-католицької церкви Любомиром (ГУЗАРОМ).

Також протягом року прем`єр-міністр мала кілька зустрічей із предстоятелем УПЦ Київського патріархату Патріархом ФІЛАРЕТОМ. Ю.ТИМОШЕНКО зустрічалася і з предстоятелем Української автокефальної православної церкви МЕФОДІЄМ під час наради, де обговорювалася передача УАПЦ Андріївської церкви.