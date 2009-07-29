Оприлюднено екзит-поли на виборах у Молдові

На парламентських виборах в Молдові лідирує Комуністична партія, яка набирає 41,7% голосів виборців, що дає їй 45 місць у парламенті.

Як повідомляє РІА “Новости”, такими є дані екзит-полу, який проводить Інститут публічної політики.

"Під час опитувань поговорили з 17,385 тисячами осіб, які виходили з 200 виборчих ділянок. Похибка опитування – плюс-мінус 2%", – зазначається в звіті Інституту.

Ліберал-демократична партія Молдови набрала 17,4% голосів (19 місць), Ліберальна партія – 16% (16), Демократична – 12,5% (13), альянс "Наша Молдова" – 8% (8 місць).

Три партії, за даними опитування, не змогли подолати 5-відсотковий бар`єр і не потрапляють до парламенту.

Таким чином, опозиція в цілому одержує 56 мандатів і зможе сформувати уряд (необхідно 52 голоси) і вибрати спікера, однак для обрання Президента їй не вистачає п`яти голосів (необхідно 61 голос).

Водночас, керівник передвиборного штабу комуністів Марк ТКАЧУК вважає, що екзит-поли, зазвичай "надто оптимістичні", і після оприлюднення офіційних даних Виборчкому результати Компартії покращаться.

На минулих виборах на початку квітня, які призвели до масових заворушень, комуністи набрали 49,91% голосів виборців, Ліберальна партія - 12,91%, Ліберально-демократична - 12,23% і альянс "Наша Молдова" - 9,88%". В результаті Комуністичній партії забракло одного голосу, щоб обрати в парламенті президента, тож 15 червня парламент був розпущений з призначенням дострокових парламентських виборів 29 липня.