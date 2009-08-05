Американець влаштував стрілянину у фітнес-центрі: 5 загиблих, 10 поранених

09:21, 05 серпня 2009
Світ
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Трагедія у Пітсбурзі

 У США в результаті стрілянини, яку влаштував чоловік у фітнес-центрі на околиці Пітсбурга, загинули п`ять осіб (включаючи того, що стріляв).

Як повідомляє «Газета.ру»,за даними поліції, ще 10 осіб отримали поранення.

Як розповіли поліцейські, злочинець вів стрілянину з двох рушниць, жодних вимог він не висував.

 

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