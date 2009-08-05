У Білорусі заборонили оптову торгівлю

Прийняття урядом постанови, яка фактично заборонила оптову торгівлю в Білорусі, не відповідає потребам економіки країни.

Про це заявив помічник президента Білорусі Сергій Ткачов.

За словами Ткачова, "тут щось не продумане, не зіставлене з потребами життя, інтересами сьогоднішнього дня". Помічник президента також додав, що постанова не сприятиме включенню приватного бізнесу в реалізацію білоруських товарів.

Уряд наказав місцевим компаніям купувати всі товари тільки у виробників або їх офіційних представників 31 липня. За проектом чиновників, списки виробників повинні затверджуватися в уряді, проте поки вони ще не складені. Коли буде затверджено перший список, невідомо. У результаті продаж будь-яких великих партій товару компаніям фактично опинився поза законом.

Метою нововведення було обмеження імпорту. Цьому завданню останнім часом приділяється в Білорусі особлива увага. Так, у квітні було заборонено ввезення в країну готової риби і морепродуктів, а в травні місцевий Нацбанк заборонив продаж валюти для оплати імпортних контрактів не за авансовими платежами.

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