Чоловік, який стріляв у фітнес-клубі, мав проблеми з жінками

Чоловік, який влаштував стрілянину у фітнес-центрі передмістя Піттсбурга, зробив це через проблеми в особистому житті. Як повідомляє газета The Times, 48-річний Джордж Содіні, працівник юридичної фірми, в своєму блозі скаржився на відсутність особистого життя. «У мене не було сексу більше вісімнадцяти років», - писав він. При цьому він відзначав, що не розуміє чому він не подобається жінкам. «Я не виродок. Я добре одягаюся, завжди приймаю душ і користуюся туалетною водою та все ж жінки мене ігнорують», - пише він у своєму блозі.

Содіні влаштував стрілянину під час занять танців, на яких було присутньо близько 30 жінок.

Як повідомлялося раніше, він застрелив трьох і поранив дев`ятьох осіб. Пізніше він застрелився сам.

Газета.ру