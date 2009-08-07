Росія погрожує Україні санкціями за постачання зброї Грузії

Москва не виключає застосування економічних санкцій щодо компаній і концернів, що поставляють озброєння до Грузії.

Як повідомляє «Газета.ру», про це заявив статс-секретар, заступник міністра закордонних справ Росії Григорій КАРАСІН.

«Протягом останнього року Росія веде прямий діалог з усіма країнами, які, за нашою інформацією, поставляють або поставляли озброєння і продукцію подвійного призначення до Грузії, - сказав Г.КАРАСІН. - Ми прямо говоримо нашим міжнародним партнерам, що це є небезпечним заходом, оскільки зброя поставляється країні, що розв`язала агресію».

«Зброя поставляється в надзвичайно вибухонебезпечний регіон, і, так чи інакше, це може позначитися на настрої тих, хто не проти ще раз випробувати долю», - додав він.

Заступник міністра закордонних справ РФ нагадав про указ Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА, який заборонив поставки озброєнь і продукції подвійного призначення до Грузії для всіх учасників військово-промислового співробітництва. «Ми досить суворо попередили своїх партнерів про те, що ми уважно відстежуватимемо всі факти і обсяги поставок озброєнь до Грузії, - заявив він в інтерв`ю радіостанції «Голос России». – Вважаємо, що маємо право враховувати ці факти при розвитку двосторонніх відносин з цими державами».

Водночас Г.КАРАСІН відзначив, що не йдеться зараз про якісь жорсткі санкції, проте не виключив їх, у тому числі і економічних, щодо компаній і концернів, які розвивають подібну діяльність з Грузією.

«Це може позначитися і на військово-технічних зв`язках відповідних країн з Росією, - пояснив він. - Такі зв`язки досить широкі, тому мало хто зацікавлений у їх погіршенні».

Аналогічний коментар заступника міністра напередодні був розміщений на сайті МЗС.

У відповідь український МЗС порадив колегамстежити за даними ООН.