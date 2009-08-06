Україна постачає зброю до Грузії цілком законно

У Міністерстві закордонних справ України здивовані заявами представників МЗС Росії з приводу постачань Україною озброєння до Грузії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, про це сказав в.о. першого заступника міністра Юрій КОСТЕНКО, коментуючи слова заступника міністра – статс-секретаря МЗС РФ Григорія КАРАСІНА.

Напередодні в інтерв’ю одному з російських ЗМІ Г.КАРАСІН назвав Україну одним з найбільш активних постачальників зброї до Грузії. При цьому він характеризував позицію українського керівництва щодо постачання військової техніки у Грузію як недружню до Росії.

“Сказане Г.КАРАСІНИМ викликало у нас нерозуміння, оскільки українська сторона, як у рамках відповідних міжнародних організацій, так і в ході двостороннього діалогу з російською стороною вже неодноразово довела безпідставність подібних звинувачень”, - зазначив Ю.КОСТЕНКО.

Він наголосив, що військово-технічне співробітництво України з іноземними державами не спрямоване проти будь-якої третьої сторони, в тому числі і Російської Федерації. При цьому, звернув увагу дипломат, Україна керується відповідними резолюціями Ради Безпеки ООН у галузі торгівлі озброєннями, а також суворо дотримується правил, встановлених міжнародними режимами експортного контролю. “Це повною мірою стосується і ВТС з Грузією”, - наголосив він.

Стосовно твердження про те, що Україна є найбільш активним постачальником зброї до Грузії, то це, за словами Ю.КОСТЕНКА, також не відповідає дійсності. Щоб переконатися у цьому, додав він, варто лише подивитись відповідні дані ООН, доступ до яких є вільним на офіційному сайті організації.