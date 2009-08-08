Медведєв погрожує владі Грузії «відплатою» за війну

Президент Росії Дмитро Медведєв вручаючи у суботу нагороди солдатам, які торік у серпні брали участь у війні проти Грузії, заявив, що грузинське керівництво, яке розпочало війну очікує «відплата».

Виступаючи під час церемонії у Владикавказі, російський лідер сказав військовослужбовцям, що Росія ніколи не відмовиться від визнання незалежності Південної Осетії та Абхазії.

Крім Нікарагуа, жодна інша з держав міжнародного співтовариства та навіть країни СНД не підтримали дії Москви стосовно Південної Осетії та Абхазії, які входять до складу Грузії.

Напередодні президент Грузії Міхаїл Саакашвілі у місті Горі заявив, що Грузія «мирним шляхом і за підтримки світової спільноти обов’язково доб’ється об’єднання країни».

За словами Саакашвілі, світова спільнота підтримує територіальну цілісність Грузії в рамках міжнародно визнаних кордонів.

У Грузії хвилиною мовчання згадали пам’ять загибелі близько 200 військовослужбовців та поліцейських і майже 300 мирних жителів.

Понад 35 тисяч біженців, переважно грузинів, і досі не можуть повернутися до своїх домівок.

В Південній Осетії поставили хрест – в пам’ять 67 загиблих російських солдатів. У Цхінвалі відбулися акції пам’яті за 162 вбитих місцевих жителів.

Радіо Свобода