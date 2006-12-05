Секс-скандал у польському уряді

Анджей Леппер

В епіцентрі сексуального скандалу опинився представник польського уряду - віце-прем`єр, міністр сільського господарства і голова коаліційної партії "Самооборона" Анджей Леппер.

Аналітики вже говорять про те, що подальші події можуть серйозно вплинути на долю урядової коаліції Польщі. За інформацією, що надійшла в розпорядження окружної прокуратури Лодзі, високопосадовець активно використовував своє службове положення для сексуального шантажу потенційних співробітниць при прийомі на роботу.

Всього один поцілунок на службовій вечірці поставив під загрозу ізраїльський Кабінет міністрів, та й президента країни Моше Кацава вже не раз запрошували в зал судна у зв`язку із звинуваченнями в сексуальних домаганнях. Леппер, судячи з усього, продовжить цю традицію, як тільки слідчі наберуть достатню кількість доказів.

Шокуюча звістка про те, що за право працювати в партійних структурах жінки змушені на вимогу віце-прем`єра розплачуватися власним тілом, надійшла зі статті, опублікованої в одній з найбільших загальнонаціональних газет, Gazeta Wyborcza. Заголовок - "Робота за секс" - увінчав текст, в якому Анджею Лепперу висувають численні звинувачення. Відповідно до польського законодавства, суд, ухваливши звинувачувальний вирок, може вибрати для злочинця запобіжний захід у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.

Викривальна стаття, що стлала приводом для початку розслідування, заснована на інтерв`ю з однією зі співробітниць депутатського бюро, такою-собі Аннетою К. Жінка недвозначно пояснила журналістам, що Анджей Леппер і його помічник Станіслав Лижвіньський приймають на роботу осіб жіночої статі виключно після надання їм сексуальних послуг. Аннета К. стверджує, що спочатку відповіла на пропозицію "сплатити" сексом вдале працевлаштування категоричною відмовою, але потім через сумніви, що здолали її, поступилася.

Жертва домагань розповіла журналістам про те, що перша її суто особиста зустріч з Леппером мала місце в одному з варшавських готелів і привела до призначення Аннети заступником голови регіонального представництва "Самооборони". Протягом кількох подальших років жінка підтримувала ці сексуальні стосунки, у результаті вступивши на посаду голови осередку партії в одному невеликому польському містечку.

Кореспонденти, одержавши в свої руки матеріал для справжньої сенсації, не обмежилися лише однією потерпілою і спробували відшукати її товаришок по нещастю. У статті стверджується, начебто їм це вдалося, і зараз свідчення проти Леппера готові дати вже кілька жінок, що у різний час зазнали сексуальних домагань з його боку по тій же самій схемі з працевлаштуванням і кар`єрним ростом.

Сам чиновник категорично відкинув усі звинувачення в свою адресу, розцінивши їх як політичну провокацію. Анджей Леппер, який заявляє про свою невинність, зі свого боку зажадав негайно провести розслідування, щоб з`ясувати, хто саме намагається вибити з його рук міністерський портфель. Настійне прохання віце-прем`єра задовольнить генеральний прокурор Польщі, який вже доручив сформувати робочу групу для проведення розслідування у цій делікатній справі.

Утро.ру