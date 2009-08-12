Грузія розцінює візит Путіна до Абхазії як провокацію

МЗС Грузії готує ноту протесту у зв`язку з візитом прем`єр-міністра РФ Володимира Путіна до Сухумі. Про це, як повідомляє ІА "Новини-Грузія", заявив заступник міністра закордонних справ Грузії Олександр Налбандов.

"Цей візит є абсолютно незаконним порушенням всіх норм міжнародного права. Ноту протесту найближчим часом буде передано до секції інтересів РФ при посольстві Швейцарії в Грузії", - заявив Налбандов.

За його словами, "невипадково, що Путін приїхав до Сухумі саме 12 серпня - в день, коли 2008 року було підписано угоду про припинення вогню".

Налбандов назвав це "цілеспрямованою провокацією і викликом всій світовій спільноті". "Ці дії ми не можемо розглядати інакше, як ще одну демонстрацію того, що Росія не бажає зважати на міжнародні принципи і норми міжнародного права", - сказав він.

"Цей візит ще раз підтверджує, що Росія не відмовляється від своєї політики, яка спрямована на дестабілізацію в регіоні, і ці дії не підходять тій державі, яка має претензію відігравати серйозну роль у міжнародних відносинах", - зазначив Налбандов і додав, що "Абхазія Росії потрібна як військовий полігон і плацдарм".