Обама просить збільшити армію США
Щоб солдати більше відпочивали
Президент США Барак Обама просить Конгрес схвалити його рішення збільшити чисельність збройних сил на 22 тисячі осіб.
"Адміністрація США пропонує тимчасово збільшити чисельність армії на 22 тисячі осіб, зокрема в 2010 фінансовому році - на 15 тисяч військовослужбовців. Збільшення чисельності військ дасть змогу знизити навантаження на військовослужбовців і збільшити інтервали часу, який солдати проводять вдома, між відрядженнями в райони бойових дій", - зазначається в листі Обами на ім`я спікера палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі. Текст листа поширила прес-служба Білого дому.
Також, за задумом Обами, збільшення армії до 562 тисяч 400 військовослужбовців в 2010 році дозволити мати у розпорядженні Пентагону більшу кількість готових до розгортання підрозділів.
"Я прошу Конгрес затвердити зміни в бюджеті Міноборони на 2010 рік. Фінансування (збільшення чисельності армії) потребує близько мільярда доларів і буде здійснене за рахунок перерозподілу коштів усередині бюджету Пентагону після припинення фінансування малоефективних і низькопріоритетних програм", - наводить текст листа РІА «Новости».