Американські інструктори прибули до Грузії готувати "афганців"

Американські інструктори – морські піхотинці 15 серпня прибудуть до Тбілісі і з 1 вересня почнуть підготовку грузинських військовослужбовців для включення у військовій операції в Афганістані, - повідомили ІА «Новини-Грузія» в посольстві США.

Батальйон, який готуватимуть американські морські піхотинці, вирушить до Афганістану навесні наступного року.

За інформацією посольства, під час тренінгів особлива увага приділятиметься відпрацюванню навичок, які знадобляться грузинським військовослужбовцям для дій у контртерористичному середовищі разом з іншими підрозділами.

Посольство наголошує, що під час тренінгів грузинській армії не будуть передані ніякі озброєння.

«Бажання Грузії відправити батальйон для участі в операції підтримки міжнародної безпеки і допомоги партнерам НАТО в справі зміцнення стабільності в Афганістані є неоціненним внеском», - наголошує американське посольство

Заступник міністра оборони Грузії Гела Бердзенішвілі заявив журналістам, що грузинські підрозділи, які поїдуть до Афганістану, проходитимуть підготовку, крім Грузії, також і у Франції, куди потраплять групи логістики і техперсонал.

Раніше, 6 серпня, парламент Грузії дав згоду на відправку однієї піхотної роти і одного піхотного батальйону до Афганістану, для участі в миротворчій місії у складі міжнародних сил сприяння безпеці.

Посилена піхотна рота виконуватиме завдання в зоні оперативної відповідальності французької сторони, в провінції Кабул, батальйон перебуватиме в оперативній відповідальності США. Водночас двоє представників збройних сил Грузії нестимуть службу у складі турецького контингенту.