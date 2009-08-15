Російський дипломат: українські школи в Москві недоцільні

Радник з питань культури Посольства Росії в Україні Андрій ГАСЮК вважає на сьогодні нереальним відкриття української школи в Москві

Про це він сказав у коментарі газеті «Дзеркало тижня» .

«Відкрити українську школу в Москві поки що нереально – просто в класи не набирається достатня кількість дітей», – сказав він.

Однак, за словами представника посольства, в Росії є 12 українських шкіл – 9 у Башкортостані, по одній у Білгороді, Новому Уренгої і Нижньовартовську, а в Уфі діє філія Московського державного відкритого педагогічного університету імені М.Шолохова.

«Слід зазначити, що українські емігранти, які виїхали до США і Канади, з великим трепетом ставляться до своєї національної ідентичності, – відзначив А.ГАСЮК. – Я вважаю, що в Росії панує основна, ще «радянська» тенденція – асиміляція. Так, під час перепису 1989 року в Росії жили 4,3 мільйона українців, а в 2002 році — вже 2,94 мільйона. Тут є очевидною тенденція русифікації етнічних українців».