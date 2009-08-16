Знайшли бортові самописці двох Су-27, які розбилися в Підмосков'ї

17:40, 16 серпня 2009
Світ
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Один з пілотів загинув

Знайшли бортові самописці з обох винищувачів Су-27, які розбилися в неділю в Підмосков`ї під час тренувальних польотів , повідомило РІА "Новости" джерело в слідчих органах.

За його словами, "чорні ящики" в задовільному стані, що дозволить з`ясувати причини аварії.

На місці також йде пошук і вилучення основних вузлів літаків, що розбилися, які будуть відправлені на експертизу. Деталі і фрагменти фюзеляжу розкидані на території приблизно півтора кілометра, сказав співбесідник агентства.

Роботи на місці будуть продовжені до сутінків і поновляться зі світанком, додав він.

В неділю при виконанні навчально-тренувального польоту напередодні авіасалону "МАКС-2009" в повітрі зіткнулися два винищувачі Су-27. Один з пілотів загинув, ще двоє постраждали.

За фактом авіакатастрофи порушено кримінальну справу за статтею 263 КК РФ ("порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, повітряного або водного транспорту").

 

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