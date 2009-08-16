США засудили повернення в Афганістан генерала Дустума

Власті США засудили повернення до Афганістану з вигнання одного з відомих афганських політиків і військових, лідера етнічних узбеків генерала Рашида Дустума, передає Associated Press. Повернення Р.Дустума відбулося за активного сприяння президента Афганістану Хаміда Карзая, який таким чином сподівається привернути на свій бік узбеків, що живуть у країні.

Американці вважають, що цей крок не сприятиме поліпшенню ситуації в регіоні і заявили, що генерал Р.Дустум несе відповідальність за загибель багатьох мирних жителів і страти кількох тисяч військовополонених.

Генерал Р.Дустум в 1980-х роках вчився в СРСР, потім служив в органах держбезпеки і в армії прорадянського Афганістану, тривалий час був командиром дивізії, що складалася з етнічних узбеків. Після виведення радянських військ підтримав уряд Наджибулли, потім став очільником центральної частини Афганістану, переважно заселеної узбеками.

Після приходу до влади талібів виступив проти них, потім, після їх розгрому, ввійшов до уряду Афганістану. У 2008 р., бувши начальником Генерального штабу афганської армії, Р.Дустум був усунений з посади через справу про напад на свого колишнього союзника Акбара Бая. Х.Карзай погодився припинити переслідування генерала в обмін на його від`їзд до Туреччини.

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