Чоловік на «Жигулях» намагався проїхати в Кремль

Міліція в середу вранці в Москві затримала чоловіка, який намагався проникнути в Кремль, який представився співробітником російських спецслужб і заявив, що у нього призначена зустріч з представником уряду країни, повідомило РІА “Новости” джерело в правоохоронних органах Москви.

"Чоловік представлявся співробітником спецслужб і учасником бойових дій, намагався проїхати на територію Кремля на "Жигулях". Міліціонери не пустили його всередину, і доправили в найближче відділення внутрішніх справ", - сказав співбесідник агентства.

Як відзначило джерело, у відділенні затриманому стало зле, і з ознаками сильного нервового розладу він був госпіталізований, додало джерело.