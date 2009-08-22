Україна надала 1,9 млн. грн. гуманітарної допомоги Бразилії
01:07, 22 серпня 2009Світ
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З резервного фонду
Уряд на засіданні 19 серпня прийняв розпорядження про надання гуманітарної допомоги Федеративній Республіці Бразилія на суму 1,9 млн. грн. Зазначені кошти будуть виділені з резервного фонду Державного бюджету, повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.
Нагадаємо, що навесні цього року в результаті сильних дощів і підвищення рівня води у річках були затоплені населенні пункти в більш як 100 муніципалітетах Бразилії. Найбільше постраждав штат Мараньяу, 300 тисяч жителів якого змушені були залишити свої домівки.
10 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпорядився надати гуманітарну допомогу Бразилії.
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