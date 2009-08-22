Україна надала 1,9 млн. грн. гуманітарної допомоги Бразилії

Уряд на засіданні 19 серпня прийняв розпорядження про надання гуманітарної допомоги Федеративній Республіці Бразилія на суму 1,9 млн. грн. Зазначені кошти будуть виділені з резервного фонду Державного бюджету, повідомляє Управління у зв`язках зі ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Нагадаємо, що навесні цього року в результаті сильних дощів і підвищення рівня води у річках були затоплені населенні пункти в більш як 100 муніципалітетах Бразилії. Найбільше постраждав штат Мараньяу, 300 тисяч жителів якого змушені були залишити свої домівки.

10 липня Президент України Віктор ЮЩЕНКО розпорядився надати гуманітарну допомогу Бразилії.