Кількість жертв аварії на ГЕС досягла 64

Серед загиблих при аварії на Саяно-Шушенській ГЭС, за останніми даними, 64 особи, 11 людей вважаються безвісти зниклими, повідомив у суботу вранці РІА “Новости” представник оперативного штабу з ліквідації наслідків аварії.

За його словами, аварійні служби, що займаються відкачуванням води з машинного залу ГЭС, досягли позначки 310,55 метра. Раніше повідомлялося, що за робочою рознарядкою нижче позначки 310 метрів на момент аварії людей не мало бути.

Аварія на Саяно-Шушенській ГЕС, найбільшій електростанції країни, сталася вранці 17 серпня. З нез`ясованих поки що причин, відбулося часткове руйнування машинного залу ГЕС. Сильні пошкодження одержали сьомий і дев`ятий гідроагрегати, третій, четвертий і п`ятий агрегати завалені металоконструкціями.