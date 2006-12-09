ФБР: убивці Литвиненка самі загинуть від радіації

Американські фахівці з ФБР, які підключилися до розслідування справи про отруєння Олександра Литвиненка, дійшли висновку, що отруювачі могли самі одержати значні, а можливо, і смертельні дози радіації, пише 9 грудня газета The Guardian.

Експерти із США, які надають технічну допомогу своїм британських колегам, проаналізувавши зібрані матеріали справи, дійшли висновку, що отруювачі не мали достатнього професіоналізму для поводження з високотоксичним і радіоактивним полонієм-210. Крім того, вони встановили, що полоній був привезений до Лондона з Москви, зазначає видання.

Нині два росіянина, котрі обідали в день отруєння з Литвиненком у барі, де, за версією слідства, його отруїли, проходять радіологічне обстеження в Москві.

Один з них, колишній співробітник ФСБ Андрій Луговий, заявив, що перебуває в задовільному стані і розповість про результати свого обстеження пізніше. Про стан здоров`я другого, Дмитра Ковтуна, достовірної інформації наразі немає.

Нагадаємо, що номер Лугового в лондонському готелі Millenium, де, за версією слідства, була приготована отрута для Литвиненка, опечатаний. Сліди полонію-210 знайдені в Гамбурзі, неподалік того місця, де кілька тижнів жив Дмитро Ковтун.

Лента.ру