Шеварднадзе: Грузію раніше України до НАТО ніхто не прийме

Екс-президент Грузії Едуард ШЕВАРДНАДЗЕ вважає, що Грузію раніше України в НАТО ніхто не прийме.

Таку думку він висловив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня», опублікованому 9 грудня.

Зокрема, Е.ШЕВАРДНАДЗЕ позитивно оцінив інтеграцію Грузії в НАТО, нагадавши, що «курс на вступ до НАТО було задано не після революції, а ще при моєму президентстві». За словами екс-президента Грузії, він неодноразово бував у штаб-квартирі НАТО, й там «мені обіцяли, що Грузія обов`язково увійде до Альянсу, але потрібен час». «Тоді ж мені сказали, що наступним членом Альянсу буде Україна, а потім Грузія», - зазначив Е.ШЕВАРДНАДЗЕ.

Проте, як сказав Е.ШЕВАРДНАДЗЕ, «з`явилися нові грані. Україна в цьому питанні розділилася. Населення Грузії ставиться до НАТО тільки позитивно. А раніше України Грузію в НАТО ніхто не прийме». «Отже на СААКАШВІЛІ чекає багато проблем», прогнозує екс-президент Грузії