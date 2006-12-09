Швейцарія більше не прийматиме втікачів з України
15:05, 09 грудня 2006Світ
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...хіба що як виняток
Уряд Швейцарії включив Україну до списку держав, які гарантують своїм громадянам дотримання прав людини.
На практиці це означає, що з 1 січня наступного року швейцарська влада не буде розглядати звернення українських громадян щодо надaння їм політичного притулку, оскільки на батьківщині їм нічого не загрожує, передає ICTV. Хоча при цьому в окремих випадках можливі винятки.
Разом з Україною до списку країн, які не порушують прав людини, включено і Молдову. Але це рішення не поширюється на Придністров’я.
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