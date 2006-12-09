Швейцарія більше не прийматиме втікачів з України

Уряд Швейцарії включив Україну до списку держав, які гарантують своїм громадянам дотримання прав людини.

На практиці це означає, що з 1 січня наступного року швейцарська влада не буде розглядати звернення українських громадян щодо надaння їм політичного притулку, оскільки на батьківщині їм нічого не загрожує, передає ICTV. Хоча при цьому в окремих випадках можливі винятки.

Разом з Україною до списку країн, які не порушують прав людини, включено і Молдову. Але це рішення не поширюється на Придністров’я.