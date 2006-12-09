Прем`єр-міністр Ізраїлю не виключає військової операції проти Ірану

Прем`єр-міністр Ізраїлю Ехуд ОЛЬМЕРТ не виключає початку військової операції проти Ірану.

Як передає РІА «Новости», зокрема, відповідаючи на запитання німецького журналу "Шпігель" про те, чи можливий початок військової операції проти Ірану, Е.ОЛЬМЕРТ відповів: "Я нічого не виключаю". "Я вважаю, потрібно вжити рішучіших заходів щодо Ірану. Махмуд АХМАДІНЕЖАД (Президент Ірану) відкрито заявляє про те, що хоче стерти Ізраїль із карти світу, а Ізраїль є членом ООН", - сказав ізраїльський прем`єр.

Він додав, що вважає злочинцем людину, яка "дозволяє собі говорити подібне про Ізраїль".