Півтора місяці тримає голодування в Білорусі Олександр Козулін

Європейський Союз закликає владу Білорусі негайно звільнити колишнього кандидата на пост Президента Олександра КОЗУЛІНА.

Як передає радіо «Свобода», про це йдеться в поширеній сьогодні в Мінську заяві посольства Німеччини, виконуючого функції представництва ЄС у Білорусі.

О.КОЗУЛІН із 20 жовтня тримає голодовку, вимагаючи розглянути в Раді Безпеки ООН питання про порушення прав людини в Білорусі. О.КОЗУЛІН перебуває в критичному стані, заявляють його родичі.

8 грудня близько 500 людей оголосили голодовку на знак солідарності з політиком.

У липні О.КОЗУЛІНА було засуджено до п’яти з половиною років ув’язнення за звинуваченням у хуліганстві та організації безпорядків.