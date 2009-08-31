У Каліфорнії загинули двоє пожежників, які брали участь у ліквідації лісових пожеж в окрузі Лос-Анджелес.

Як повідомляє Associated Press, за словами представника керівництва пожежного департаменту округу, автомобіль, в якому знаходилися пожежники, впав з гірського схилу в заповіднику Angeles National Forest, охопленому лісовими пожежами. Імена пожежників і можливі причини автокатастрофи поки що не розголошуються.

Пожежа в заповіднику, що розпочалася 26 серпня, станом на 30 серпня охопила площу в 14 тисяч гектарів, повідомляє CNN. Вогонь загрожує 12 тисячам будинків, жителям яких наказано евакуюватися в безпечні місця.

Очікується, що в ніч з 30 на 31 серпня за місцевим часом (сьогоднішній день, 31 серпня за київським часом) вогонь пошириться на гору Вільсон, де знаходиться обсерваторія і встановлені передавачі телеканалів, радіостанцій і компаній стільниковою зв’язку, зазначає «Лента.ру».

Губернатор Каліфорнії Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР, який оголосив надзвичайний стан у зоні розповсюдження лісових пожеж, закликав жителів штату виконувати вимоги місцевої влади про евакуацію.

Розпорядження про евакуацію не віддаються без потреби, а невиконання їх може привести до жертв, підкреслив губернатор.