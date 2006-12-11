Смерть Піночета розділила Чілі

У Чилі тисячі людей вийшли на вулиці після звістки про смерть колишнього диктатора Аугусто Піночета, повідомляє радіо «Свобода».

Прихильники екс-диктатора зібралися біля лікарні, де він помер.

Супротивники Піночета, якому було пред`явлено обвинувачення в серйозних порушеннях прав людини, святкували на вулицях Сантьяго та інших міст.

Поліція використовувала водомети і сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, який прямував до президентського палацу.

А.Піночет перебував при владі в Чилі з 1973 по 1990 рік. Він помер на 92-му році життя.