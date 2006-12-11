Смерть Піночета розділила Чілі
09:48, 11 грудня 2006Світ
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Поліція розганяє демонстрантів
У Чилі тисячі людей вийшли на вулиці після звістки про смерть колишнього диктатора Аугусто Піночета, повідомляє радіо «Свобода».
Прихильники екс-диктатора зібралися біля лікарні, де він помер.
Супротивники Піночета, якому було пред`явлено обвинувачення в серйозних порушеннях прав людини, святкували на вулицях Сантьяго та інших міст.
Поліція використовувала водомети і сльозогінний газ, щоб розігнати натовп, який прямував до президентського палацу.
А.Піночет перебував при владі в Чилі з 1973 по 1990 рік. Він помер на 92-му році життя.
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