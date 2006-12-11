Вибух зруйнував житловий будинок

Могутній вибух пролунав сьогодні вранці в житловій будівлі військового гарнізону в місті Діярбакир на південному сході Туреччини, повідомляє телекомпанія NTV.

Вибух стався близько 8.30 за місцевим часом у паровому котлі котельної, передають турецькі телекомпанії з посиланням на владу Діярбакира, повідомляє РІА «Новост».

Один з двох під`їздів п`ятиповерхової будівлі повністю зруйновано, іншій частково. Серйозно пошкоджено сусідні будинки.

У десятиквартирному будинку командування Сьомого армійського корпусу, розквартированого в Діярбакирі, проживало 40 військовослужбовців офіцерського і унтер-офіцерського складу і члени їхніх сімей.

За даними телекомпанії CNN-Turk, поранені, кількість яких уточнюється, доставлені в місцевий госпіталь. Телекомпанія TGRT передає, що від вибуху постраждали близько 20 чоловік, проте ця інформація поки що не одержала підтвердження з офіційних джерел.

Журналістів на територію військового гарнізону не допускають. Військове відомство Туреччини поки що не зробило ніяких заяв у зв`язку з тим, що сталося.