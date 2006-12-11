ООН: Корови шкодять екології більше за машини й літаки

Корови завдають екології Землі набагато більшої шкоди, ніж автомобілі й літаки. Такого висновку дійшли фахівці Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (Food and Agricultural Organisation - FAO), повідомляє газета The Independent.

За відомостями FAO, на планеті живуть близько півтора мільярдів корів, які прямо чи побічно пов`язані з виділенням 18 відсотків усіх парникових газів. Цей показник значно перевищує рівень викидів всього транспорту Землі.

Також у результаті виготовлення і транспортування м`яса, перевезення кормів і облаштування пасовищ для корів спалюється паливо, яке дає дев`ять відсотків світових викидів вуглецю.

Стада корів продукують близько ста шкідливих газів, наголошується в доповіді FAO. Цих домашніх тварин припадає на частку дві третини аміаку, що потрапляє в атмосферу (головна причина кислотних дощів) і одна третина метану (викликає перегрів атмосфери планети).

Для створення пасовищ вирубуються ліси, після чого ці розчищені місця перетворюються на пустелі. Відходи, які утворюються в процесі догляду за коровами, забруднюють воду.

Фахівці FAO вважають, що через великий попит на м`ясо зростатиме й поголів`я корів. Це призведе до того, що до 2050 року шкода екології, яка завдається цими тваринами, може збільшитися вдвічі.

Експерти ООН вивчали дію на довкілля також курей, кіз і свиней. Проте вони дійшли висновку, що саме поголів`я корів виявилося найбільш небезпечним для екології.

Лента.ру