”Справу Литвиненка” пропонується вивчати на уроках в британських школах

Історія про смерть екс-співробітника ФСБ Росії Олександра Литвиненка пропонується як навчальний матеріал для шкіл у Великобританії. Про це пише спеціальний, присвячений питанням освіти, додаток британської газети "Гардіан".

"Для багатьох з нас новини довкола цього отруєння нагадують пережитки "холодної війни" і застарілого міжнародного суперництва, - зазначає видання. - Урок з історії і розвитку шпигунства дає добру нагоду познайомити учнів з важливими віхами в післявоєнній історії і такими службами, як МІ-5, МІ-6, ЦРУ і КДБ".

Пропонована програма занять включає кілька розділів - "Шпигунська гра", "Історія шпигунства", "Англо-російські відносини", "Бонд та інші". Урок охоплює такі необхідні за навчальним планом предмети, як англійська мова, історія, довкілля, інформаційно-комунікаційні технології та суспільствознавство. Уроки розраховані на учнів від третього до 11 класів британської школи у віці від сімох до 16 років.

Спочатку учням пропонується поміркувати над тим, чому багато країн використовують шпигунів і чи є це необхідним у період після закінчення "холодної війни". Крім того, діти знайомляться з видами шпигунства - військовим, промисловим і урядовим.

Молодшим учням потім пропонується ознайомитися з історичними прикладами шпигунства в Давньому Єгипті та елизаветінській Англії. Вони також можуть самостійно зайнятися виготовленням "невидимого чорнила". Старші діти і підлітки вивчать історію діяльності британської Служби безпеки МІ-5 і порівняють її з роботою американського ЦРУ.

Викладачі мають допомогти зрозуміти учням, чому смерть Литвиненка стала головною новиною в різних країнах світу. Як допоміжний матеріал пропонується використовувати хронологію подій і некролог Литвиненка.

Крім того, учні повинні прослідкувати, як висвітлювалася справа в російських ЗМІ, включаючно до інформації про виявлення радіації на борту лайнерів British Airways. Тут же юні британці знайомляться з історією і методами роботи КДБ і ФСБ.

Молодші студенти можуть вивчити різні шпигунські пристосування, а старші - з`ясувати доступність сучасного устаткування для зв`язку і зовнішнього спостереження. Тут же діти можуть ознайомитися з різними персонажами - від реальних членів "кембріджської п`ятірки" на чолі з Кімом Філбі до вигаданих героїв на зразок Джеймса Бонда.

Також дітям пропонується написати невелику розповідь на "шпигунську тему" з використанням спеціальної лексики й термінології.

Як допоміжні матеріали для пошуку інформації пропонуються офіційні інтернет-сайти Служби безпеки Великобританії МІ-5, Секретної розвідувальної служби МІ-6, Центрального розвідувального управління США, компанії Spymaster, яка виготовляє екслюзівні види екіпірування, сайтів Бі-бі-сі і "Гардіан", енциклопедію Вікіпедія, а також матеріали бібліотек і музеїв по відповідних темах.

РІА "Новости"