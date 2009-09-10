Відкрилося перше метро в країнах Перської затоки

У місті Дубай, центрі однойменного арабського емірату, 9 вересня пройшла церемонія відкриття лінії метро, першої в усій Перській затоці, повідомляє Agence France-Presse.

У демонстраційній поїздці взяв участь правитель Дубая, прем`єр-міністр ОАЕ Мохаммед бин Рашид аль-Мактум, а також ряд високих осіб. У четвер лінія буде відкрита для населення.

Будівництво метро було розпочате 2005 року. Відповідний конкурс виграв консорціум, очолений японською компанією Mitsubishi Heavy Industries. Оператором метро обрана британська Serco. Спочатку вартість проекту оцінювалася в 3,4 мільярда доларів, проте наразі вона зросла до 7,6 мільярдів.

Проект передбачає створення двох ліній загальною довжиною більше 70 кілометрів. Червона лінія, відкриття якої відбулося в середу, складатиметься з 29 станцій, десять з яких вже в робочому стані. Очікується, що решта станцій відкриється до лютого 2010 року. Друга лінія, зелена, згідно з планом, має стати до ладу в середині 2010 року.

Як зазначає агентство, відкриття метро покликане вирішити проблему завантаженості доріг у Дубаї. Утім, експерти зауважують, що, швидше за все, підземкою здебільшого користуватимуться робочі мігранти з країн Південної Азії, доходи яких невеликі.

Крім Дубая метро будується ще в одному місті ОАЕ - Абу-Дабі. Очікується, що його буде відкрито в 2015 році.

Лента.ру