У Стамбулі потужний вибух

У Стамбулі в неділю в результаті потужного вибуху біля торговельного центру 4 людей загинули і близько 30 дістали поранення, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на місцеве телебачення.

Вибух пролунав близько 19.00 за місцевим часом в районі Бакиркей в європейській частині Стамбула.

За попередньою версією поліції, біля невеликого магазину з продажу готового одягу спрацювала бомба, закладена в контейнер для сміття.

Поліція Стамбула поки не зробила офіційних заяв у зв`язку з інцидентом.

У лютому-березні в Стамбулі було скоєно 3 теракти, в результаті яких одна людина загинула і близько 50 поранено. Відповідальність за акції насильства тоді на себе взяло радикальне курдське угруповання "Соколи звільнення Курдистану".