За 3 дні СОТ розгляне готовність України до вступу

17:02, 14 грудня 2006
Світ
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Інформація заступника міністра економіки

Засідання робочої групи щодо вступу України до Світової торгової організації відбудеться 18 грудня в Женеві.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник міністра економіки Сергій РОМАНЮК.

За його словами, на вказаному засіданні робоча група заслуховуватиме звіт України про виконання рекомендацій СОТ.

С.РОМАНЮК відзначив, що в даний час Україна вже ухвалила всі необхідні законодавчі акти, а також підписала всі двосторонні протоколи, за винятком Киргизстану.

«Ми ухвалили всі закони. Ми провели переговори з усіма і підписали всі двосторонні угоди. Є всі підстави, щоб робоча група запропонувала СОТ прийняти Україну членом», - сказав С.РОМАНЮК, відзначивши при цьому, що все залежатиме від того, наскільки довго вивчатиметься звіт України, а також перевірятиметься відповідність ухвалених законів нормам СОТ.

Відповідаючи на питання, чи може стати Україна членом СОТ у лютому, як це передбачалося раніше, С.РОМАНЮК відзначив: «Немає підстав думати інакше».

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня Верховна Рада ухвалила останній із законів, необхідних для вступу України до СОТ.

 

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