У Мінську затримані десятки учасників мітингу

У Мінську затримано десятки опозиціонерів, які намагалися провести несанкціоновану акцію на згадку про політика Віктора Гончара і бізнесмена Анатолія Красовського, які зникли безвісти десять років тому.

Як повідомляє радіо «Свобода», близько 30 активістів опозиції вишикувались у шеренгу на Жовтневій площі в центрі міста і підняли плакати "Ми пам`ятаємо", а також портрети В.Гончара і А.Красовського. Через декілька хвилин після початку акції площу заповнили співробітники ОМОН. Спочатку вони оточили маніфестантів, а відтак за командою почали хапати людей і із застосуванням сили затягувати їх до автобусів, що під`їхали.

Спецслужби також застосували нову тактику щодо журналістів. До кожного з фотокореспондентів було приставлено двох людей в штатському, які не давали знімати того, що відбувається, штовхали фоторепортерів, вибивали з рук апаратуру. Всіх затриманих відвезли до районного відділення міліції.

В.Гончар і А.Красовський зникли 16 вересня 1999 року. Білоруська опозиція й міжнародні правозахисники підозрюють в організації викрадення високопоставлених білоруських чиновників, деяким з них досі заборонено в`їзд до країн Євросоюзу і США.