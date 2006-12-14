Прем`єр Японії покарав себе на три зарплати

Через скандал щодо наперед сформульованих запитань на зустрічах з населенням прем`єр-міністр Японії (Shinzo Abe) добровільно поверне в скарбницю свою зарплату за три місяці.

Про це прем`єр повідомив після того, як йому був була представлена доповідь комісії кабінету міністрів з питань етики, де викладені 15 випадків, коли запитання керівникові уряду готувалися і розподілялися заздалегідь, зокрема, коли темою зустрічей були зміни в законі про освіту, який є ключовим елементом політики нинішнього прем`єра.

Як з`ясувалося, канцелярія кабінету міністрів і ряд інших міністерств "готували" частину учасників принаймні 15-ти з 174 так званих "міських зустрічей" з населенням за останні п`ять років. Виявлені факти сплати 65 підставним особам по 5 тисяч єн (близько $40), яким були роздані готові питання. Кожна "зустріч" коштувала японській скарбниці 10 мільйонів єн (близько $80 тисяч), куди входила вартість оренди приміщення, наймання водіїв для доставки важливих гостей і оплата підготовлених питань.

Абе розпорядився розслідувати справу про відповідальність чиновників, а, враховуючи, що ці випадки сталися і при перебуванні на посаді першої особи Дзюн`ітіро Коїдзумі (Jun"ichiro Koizumi), коли сам Абе мав посаду генерального секретаря кабінету міністрів, прем`єр дав вказівку "виявити відповідальних, починаючи з самого себе".

РІА "Новини"