У ”Макдоналдсах” відкриють гімнастичні зали

У ресторанах швидкого харчування мережі "Макдоналдс", розташованих в США, незабаром можуть з`явитися невеликі гімнастичні зали для дітей, повідомляє агентство AFP.

Новинка вже випробовується в семи американських "Макдоналдсах". Якщо досвід виявиться вдалим, невеликі спортивні зали для дітей будуть обладнані в інших ресторанах цієї мережі.

Гімнастичні зали, що одержали назву "R Gyms", за ім`ям знаменитого рекламного персонажа клоуна Рональда Макдоналда (Ronald McDonald), будуть оснащені велотренажерами, підключеними до комп`ютерних екранів, смугою перешкод і місцями для занять аеробікою.

"За допомогою гімнастичних залів ми хочемо допомогти дітям залучиться до сучасного способу життя", - заявила прес-секретар компанії "Макдоналдс" Даніа Прауд (Danya Proud).

Проте критики вважають, що за допомогою гімнастичних залів "Макдоналдс" намагається поліпшити свій імідж на тлі неспокою щодо масового ожиріння.

"В порівнянні з тим, скільки діти зазвичай з`їдають в "Макдоналдсах", кількість калорій, які вони можуть спалити в подібних гімнастичних залах нікчемно мала", - вважає Келлі Броунелл (Kelly Brownell) з центру, що заямається проблемами ожиріння і політикоюі харчування, Йельского університету.

Наприклад, дитині знадобиться не менше трьох годин в гімнастичному залі, щоб спалити калорії, що містяться в одній склянці молочного коктейлю.

Лента.ру