В усіх країнах ЄАГ будуть створені фінансові розвідки

В усіх країнах Євразійської групи з протидії легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму (ЄАГ) в 2007-2008 рр. будуть прийняті базові закони щодо протидії легалізації злочинних доходів, а також створені фінансові розвідки. Про це повідомив журналістам глава Федеральної служби фінансового моніторингу (Росфінмоніторинг) Віктор Зубков, який є також головою ЄАГ. За його словами, нині з сімох країн-учасниць ЄАГ п`ять (Росія, Білорусія, Китай, Киргизія і Узбекистан) мають базове законодавство і фінансові розвідки. У першому кварталі 2007 р. базове законодавство ухвалять Казахстан і Таджикистан. Згодом на базі цих законів буде визначено, які органи цих країн займатимуться боротьбою з відмиванням злочинних доходів і фінансування тероризму.

В.Зубков зазначив, що після створення національних систем боротьби з відмиванням доходів у всіх країнах ЄАГ ефективніше вестиметься обмін інформацією між країнами, скоротиться кількість "сірих схем", збільшаться бюджети країн. За його словами, нині до країн ЄАГ іде "величезний наркотрафік з Афганістану, велика кількість грошей, які важко врахувати, оскільки вони проходять не через фінансові інституції, а готівкою". Глава Росфінмоніторингу наголосив, що контролювати це дуже важко, а після створення в усіх країнах національних систем "це буде зробити легше, і потоки таких коштів зменшаться". "За два-три роки ситуація в регіоні ЄАГ може значно виправитися", - сказав В.Зубков.

Він також повідомив, що кількість фінансових злочинів в світі не скорочується, а навіть зростає. Щороку в світі відмивається 1,5 трлн дол. Ефективність боротьби з відмиванням, за словами В.Зубкова, "залежить від того, щоб не залишалося дірок, коли країни або цілі регіони не займаються цими проблемами".

ЄАГ утворене відповідно до рішення Ради міністрів закордонних справ країн СНД в жовтні 2004 р. Державами-засновниками ЄАГ стали Росія, Білорусія, Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Узбекистан і Китай. Статус спостерігача в ЄАГ одержали Великобританія, Грузія, Італія, США, Україна, Франція та Туреччина, а також міжнародні організації: FATF, МВФ, Світовий банк, Управління ООН з наркотиків і злочинності, Інтерпол, Виконавчий комітет СНД, Організація Договору колективної безпеки (ОДКБ), Євразійське економічне співтовариство (ЕврАзЕС), Рада Європи та ін.

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