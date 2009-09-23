Землетрус у Тибеті: постраждали більш як три тисячі людей

Більш як три тисячі людей, які проживають на території автономного району Тибету Китаю, постраждали від землетрусу силою 6,3 бала, який стався в Бутані у вівторок.

Як передає РІА «Новости»,за даними сейсмологічного управління автономного району, в повітах Лочжа і Цона округу Шаньнань відчувалися сильні підземні поштовхи. За непідтвердженими даними, в повіті Лочжа пошкоджено 165 будинків, в повіті Цона від землетрусу постраждало близько 100 будинків. Відомості про загиблих на даний момент відсутні.

Проводяться заходи з визначення розмірів завданого збитку.